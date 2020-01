Australian Open alle porte, dopo la bella ATP Cup alla quale abbiamo assistito è giunto il momento di gettarsi a capofitto sul primo Slam della stagione. Tra i tanti pronostici fatti in queste ore, ce n’è uno di certo illustro, quello di Mats Wilander.

L’ex tennista, attualmente apprezzato commentatore, ha rivelato che a suo parere sono 5 i papabili vincitori in Australia. Ovviamente nel novero dei favoriti di Wilander ci sono i Big 3, immancabili quando si parla dei tornei dello Slam. A far compagnia a Federer, Nadal e Djokovic ci sono due possibili outsider. Si tratta di Medvedev e Tsitsipas, con Wilander che dunque fa fuori dalla lista altri due giovani in crescendo, vale a dire Thiem e Zverev, parsi arrugginiti durante l’ATP Cup. Avrà ragione Wilander? Solo il tempo ci darà le risposte.

