Esordio positivo per Camila Giorgi agli Australian Open, primo slam della stagione in corso di svolgimento a Melbourne. La tennista italiana non lascia scampo alla tedesca Lottner, imponendosi in due set con il risultato di 6-3, 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.

Una partita perfetta quella giocata dall’azzurra, precisa sia alla battuta che in risposta, elementi chiave per accedere al secondo turno del torneo australiano, dove troverà la vincente del match tra Vondrousova e Kuznetsova.

