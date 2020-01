Una partita splendida, che però non è bastata a Camila Giorgi per avere la meglio su Angelique Kerber nel terzo turno degli Australian Open. L’azzurra lotta ma non basta, cedendo alla tedesca con il punteggio di 2-6, 6-7, 3-6, dopo una battaglia di due ore ed otto minuti.

Niente da fare per la tennista italiana, costretta ad arrendersi sulla Margaret Court Arena alla vincitrice degli AUS Open del 2016 che, agli ottavi di finale, se la vedrà con la russa Pavlyuchenkova che ha battuto in due set la Pliskova.

