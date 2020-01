Prova di forza di Fabio Fognini in quel di Melbourne. Il tennista italiano, numero 12 al mondo, ha sconfitto in 2 ore e 12 minuti Guido Pella staccando il pass per gli ottavi di finale del primo Slam in calendario della stagione 2020. Il nativo di Arma di Taggia è venuto fuori da un primo set complicato, vinto 0-7 al tie-break, imponendosi con fermezza nei due parziali successivi vinti 2-6 / 3-6. Agli ottavi di finale Fognini affronterà Sandgren che al secondo turno ha sconfitto Matteo Berrettini. L’occasione di una ‘vendetta’ in salsa tricolore.

