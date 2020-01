Dopo la maratona fino al quinto set di due giorni fa, Fabio Fognini ha trionfato ancora, oggi, agli Australian Open, questa volta regolando il suo avversario in soli 3 set. Il tennista ligure ha mandato al tappeto Guido Pella, staccando così il pass per gli ottavi di finale dello Slam australiano.

“In ogni sfida contro Pella la chiave è stata il servizio. Ne è uscita una prestazione con la P maiuscola”, queste le parole di Fognini dopo il successo di oggi.

Il ligure adesso si prepara ad affrontare Sandgren, contro il quale ha perso lo scorso anno a Wimbledon: “quella partita mi è rimasta qui (in gola, ndr) anche per il passante incrociato col quale ha vinto il secondo set. Sicuramente Sandgren non vale la centesima posizione in classifica: ha battuto Matteo che è un top ten e ha dato tre set a zero a Querrey. Quindi se ci limitiamo al ranking parto come favorito, ma credo che sia un match alla pari. Però è vero che se guardiamo i due big contro i quali ho perso in passato, questa terza possibilita qui in Australia è sicuramente più concreta. Ma al momento voglio godermi questa vittoria, poi da domani penserò all’americano”.

