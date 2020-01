Australian Open, Fabio Fognini si è reso protagonista di una grande rimonta stamane. dopo aver perso i primi due set contro Opelka, il tennista ligure ha dato sfoggio della sua classe andando a ribaltare il risultato salendo decisamente di livello.

Fognini però ha dato sfoggio anche di altro, del suo pessimo carattere, rischiando seriamente di essere squalificato. Solo la benevolenza del giudice di sedia Bernardes ha evitato il peggio. Fabio ha insultato in lungo ed in largo l’arbitro dopo aver ricevuto un penalty point per aver lanciato per l’ennesima volta la racchetta in terra. Da quel momento in poi il vuoto. In italiano Fognini ha dialogato, si fa per dire, con l’arbitro, insultandolo in ogni modo: “fai pena”, “non ti voglio più vedere”, “devi stare zitto”, “non sei all’altezza”, insomma di tutto e di più. Ecco il video dell’accaduto.

“Fai pena, quando ci sei tu io sbrocco” Fognini riceve il penalty point e non la prende bene…😡#EurosportTENNIS | #AusOpen pic.twitter.com/2tKHeyJYSe — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 21, 2020

