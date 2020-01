Barty, Pliskova, Osaka, Halep, Svitolina, Bencic, Kvitova, Serena Williams, Bertens e Keys: tutte le Top10 del ranking WTA sono approdate al terzo turno del torneo. A differenza di quanto si possa pensare, ciò non accadeva dal lontano 2007 agli Australian Open ed in uno Slam non accadeva dal Wimbledon del 2009. Insomma, non proprio un evento consueto quello avvenuto quest’anno a Melbourne, un caso che però arricchisce notevolmente il torneo.

In vista dei prossimi turni infatti ci saranno tutte le big del tabellone femminile in campo, con la possibilità di vivere scontri entusiasmanti. Noi italiani dal canto nostro speriamo che la Giorgi possa andare più avanti possibile, iniziando col superare il primo ostacolo chiamato Kerber. In campo maschile, come noto, delle prime 10 teste di serie se n’è persa una per strada, si tratta dell’azzurro Berrettini sconfitto nella giornata di ieri da Sandgren.

