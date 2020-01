Ancora una vittoria in scioltezza per Novak Djokovic agli Australian Open: il tennista serbo numero 2 al mondo ha regolato oggi in tre set l’argentino Schwartzman, staccando il pass per i quarti di finale. A Djokovic sono bastate due ore e 7 minuti di gioco per aggiudicarsi il match, col punteggio di 3-6, 4-6, 4-6. Ai quarti il serbo farà i conti con Raonic che oggi ha mandato al tappeto in tre set il croato Cilic.

Valuta questo articolo