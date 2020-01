Australian Open, Novak Djokovic non ha dato scampo a Milos Raonic, andando dunque a concretizzare il sogno di molti appassionati di tennis, vale a dire la semifinale contro Roger Federer. Nonostante l’ottimo stato di forma del canadese infatti, Nole non ha perso la concentrazione ed è riuscito a portare a casa il match valido per i quarti di finale senza tanti affanni.

Tre set a zero, match senza storia quello vinto da Djokovic 6-4 6-3 7-6 contro Raonic. Nole ha dato il suo meglio, spinto forse anche dalla rabbia per la morte dell’amico Kobe Bryant, la cui memoria è stata onorata nel momento del suo ingresso in campo con una felpa speciale. Come detto però, Novak non si è lasciato distrarre da nulla, sbrigando la pratica Raonic agevolmente e puntando ora alla finalissima. Prima però c’è da superare un ostacolo ostico come quello rappresentato da Federer, il quale arriverà di certo più stanco, ma con la consueta voglia di vendere cara la pelle. Sarà spettacolo dopodomani in quel di Melbourne.

