Novak Djokovic raggiunge la finale degli Australian Open. Il campione serbo si conferma un osso durissimo sul cemento di Melbourne, anche per un fenomeno come Roger Federer. La prima semifinale dello Slam australiano è quasi senza storia: dopo il primo set vinto al tie-break, Djokovic domina i due parziali successivi e batte in 3 set un Roger Federer non al top della condizione.

Il pubblico però, è stato quasi completamente dalla parte dello svizzero. Ogni punto fatto da Federer è stato sottolineato con un’ovazione, soprattutto nel finale, nonostante Djokovic fosse in pieno controllo della gara. L’atteggiamento dei tifosi ha un po’ irritato Djokovic che dopo il successo ha esultato in maniera polemica, ruotando il dito ad indicare tutto il pubblico e battendo più volte sul petto in segno di vittoria. In risposta, dagli spalti si sono levati diversi fischi. Molto più bello invece l’omaggio verso il cielo in onore di Kobe Bryant, grande amico del tennista serbo scomparso in un tragico incidente domenica notte.

#AusOpen ¡ESTA VEZ NO! Ni suerte ni milagro, en esta ocasión Roger Federer no pudo dar vuelta un partido y cayó en sets corridos ante Novak Djokovic.🎾 🔝El serbio jugará su 26ª final en Australian Open, Grand Slam que ya ganó en siete ocasiones.pic.twitter.com/XragHR4oKV — ABC Deportes (@ABCDeportes) January 30, 2020

Valuta questo articolo