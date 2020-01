Australian Open, Novak Djokovic sbriga la sua pratica per quanto concerne il primo turno. Non certo un esordio semplice alla vigilia quello del serbo, sorteggiato contro il temibile tedesco Struff. In un primo turno di uno Slam poteva andar meglio a Nole, ma il numero 2 al mondo non si è certo scomposto ed ha portato a casa il successo anche se ha concesso un set all’avversario.

Nole ha iniziato il match molto determinato, vincendo i primi due set col punteggio di 7-6 6-2, prima di subire il ritorno di Struff nel terzo set. Il tedesco lo ha portato a casa per 6-2, per poi crollare definitivamente al quarto e decisivo set terminato 6-1 in favore di Nole. Dunque qualche affanno per Djokovic, il quale però potrebbe usufruire di questo match probante per entrare sin da subito in palla in questi Australian Open.

Valuta questo articolo