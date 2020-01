Juan Martin Del Potro potrebbe essere costretto a saltare il primo Slam della stagione 2020, vale a dire gli Australian Open. Il tennista argentino continua in un calvario che sembra non avere fine e le ultime notizie che arrivano dalla sua Argentina non lasciano ben sperare neanche per i prossimi mesi. Secondo ‘La Voz de Tandil’ infatti, Del Potro è alle prese con nuovi fastidi al ginocchio sinistro che lo sta tormentando, tale problema potrebbe dunque portarlo a dare forfait in Australia, nonostante l’argentino possa usufruire del ranking protetto per giocare il primo Slam dell’anno. I tifosi di Delpo sono dunque in ansia, nei prossimi giorni, dopo attente valutazioni, il tennista renderà nota la propria decisione.

Valuta questo articolo