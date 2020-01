Australian Open, giornata dei forfait in vista del primo Slam della stagione. Dopo l’annuncio di Bianca Andreescu, arriva adesso anche la decisione di Del Potro, ancora alle prese con problemi fisici che lo stanno tormentando ormai da diverso tempo.

“L’uomo che per due volte ha giocato i quarti di finale nel nostro torneo, Juan Martin del Potro, si è ritirato da AusOpen 2020, continuerà il percorso di riabilitazione da un infortunio al ginocchio“, ha dichiarato l’Australian Open dall’account ufficiale Twitter. Dunque niente Delpo sul cemento australiano, una grande perdita per il torneo, è sempre un piacere veder giocare l’argentino quando si trova in condizioni fisiche ottimali.

