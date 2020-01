Australian Open, Coco Gauff ha messo a segno uno dei colpacci del day1 in quel di Melbourne. La giovanissima tennista americana si è trovata a dover affrontare la connazionale Venus Williams, idolo sin da piccola della Gauff.

Quest’oggi non c’è stata partita, con la giovane Coco capace di estromettere dal torneo di Melbourne la veterana Venus in due set. Ci ha messo un po’ la Gauff per mettere a fuoco la grande impresa compiuta oggi e su Twitter ha esultato elencando i grandi traguardi ottenuti nella prima giornata del torneo: “prima vittoria agli Australian Open, ho battuto il mio idolo, ho ricevuto il sostegno del pubblico australiano, un grande giorno“. Di seguito il video della Gauff visibilmente commossa dopo la vittoria odierna.

