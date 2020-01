Matteo Berrettini ha sconfitto al primo turno degli Australian Open il tennista di casa Harris, superato in tre set abbastanza nettamente. Adesso il nostro Matteo dovrà riposarsi e recuperare da un piccolo acciacco alla caviglia destra, prima di tornare in campo per il secondo turno.

Ma chi sarà il prossimo avversario di Matteo Berrettini? Ancora non è stato deciso, dato che l’incontro di primo turno tra lo statunitense Sandgren e Trungelliti è stato sospeso per pioggia dopo che l’americano aveva vinto il primo set. Per quanto concerne Sandgren, si tratta di un tennista che si trova molto bene sul cemento all’aperto, superficie sulla quale ha vinto l’anno scorso il torneo di Auckland. E’ attualmente numero 100 al mondo, ma ha un best ranking da numero 41 del seeding ATP. Il classe ’90 Trungelliti invece non è mai riuscito ad entrare in Top100 e non ha al suo attivo successi nel tour ATP. Dunque Sandren logico favorito dell’incontro, domani il verdetto.

