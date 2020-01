Australian Open, pomeriggio dalle mille emozioni per gli appassionati di tennis italiani. Fabio Fognini ha battuto il padrone di casa Thompson al termine di un match infinito, terminato 7-6 al quinto set in favore dell’azzurro, il quale approda dunque al terzo turno dello Slam.

Una partita che ha assunto diversi volti durante il suo corso. Dapprima sembrava essere un dominio da parte di Fognini, il quale ha vinto i primi due set e sembrava aver messo al tappeto il collega australiano. 7-6 il primo, 6-1 il secondo, due set di vantaggio per Fabio, il quale però poco dopo ha smarrito la retta via subendo il ritorno di Thompson: 6-3 6-4 per l’australiano nel terzo e quarto set, dunque quinto e decisivo set. Anche in questo ultimo set l’equilibrio è stato totale, con Fognini che ha perso l’occasione di chiudere sul 5-4 prima e sul 6-5 poi, sprecando in totale 4 match point. L’esultanza però è solo rimandata per Fognini, il quale riesce a vincere il super tie-break 10-4 ed approdare al terzo turno degli Australian Open, dove troverà Pella.

