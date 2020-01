Australian Open, Marco Cecchinato è stato eliminato al primo turno dello Slam australiano, per mano della testa di serie numero 7 Alexander Zverev. Il tedesco non ha dato scampo al nostro Marco, sconfiggendolo in maniera netta per 3 set a 0. Il punteggio finale dell’incontro è stato 6-4 7-6 6-3 in favore di Zverev, il quale adesso attende di conoscere il suo prossimo avversario che verrà fuori dallo scontro tra Ruud e Gerasimov. Per Cecchinato dunque un’eliminazione precoce, anche se va detto che il sorteggio non è certo stato clemente col nostro Marco, il quale di certo rende meglio sulla terra rossa rispetto al cemento australiano.

