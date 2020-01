Sul cemento si sa, il servizio è un’arma che vale doppio, sopratutto rispetto alla terra battuta. Agli Australian Open stiamo avendo prova di questo aspetto, con alcuni dei migliori battitori al mondo che sono approdati al secondo turno del torneo. Nella giornata di ieri ha sbrigato la sua pratica Querrey, oggi sono scesi in campo altri dei suoi colleghi che hanno un cannone al posto del braccio quando si tratta di servire.

In primis Ivo Karlovic, nonostante l’età che avanza, ha sconfitto in tre set abbastanza nettamente Pospisil. Il croato si troverà adesso di fronte un ostacolo molto duro, rappresentato da Monfils. Anche Isner a suon di ace è approdato al secondo turno, al termine di un match da ben 4 tie-break contro il brasiliano Monteiro. Ovviamente Big John ne ha vinti 3 su 4, conquistandosi il match di secondo turno contro Tabilo. Infine anche Anderson ha vinto il suo match odierno, una battaglia contro Ivashka terminata al tie-break del quinto set. Il sudafricano troverà adesso Fritz sulla sua strada. L’unico tennista di questa categoria fatto fuori oggi è stato Opelka, per mano del nostro Fabio Fognini…

Valuta questo articolo