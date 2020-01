Australian Open, Bautista Agut vola al terzo turno dello Slam australiano, nonostante un inizio balbettante ed una sosta per pioggia arrivata a metà incontro. Contro Mmoh lo spagnolo è partito probabilmente un po’ scarico, cosa non da lui, perdendo il primo set 7-5. Da quel momento in poi però Bautista ha messo in campo tutta la sua proverbiale carica, dominando in lungo ed in largo i tre set successivi: 6-2 6-4 6-1 il finale dopo aver perso il primo. Adesso il tennista spagnolo affronterà Cilic nel terzo turno in quel di Melbourne.

