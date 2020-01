Giornata soddisfacente per Barty agli Australian Open: la numero 1 del ranking WTA, seppur cedendo un set alla sua rivale, ha trionfato nel match contro Riske valido per gli ottavi di finale del primo Slam dell’anno.

Motivatissima a far bene per aiutare la sua terra col montepremi finale, l’australiana ha battuto la sua rivale in tre set, col punteggio di 6-3, 1-6, 6-4, dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Staccato dunque il pass per i quarti di finale, nei quali incontrerà Petra Kvitova.

Valuta questo articolo