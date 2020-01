Ashleigh Barty non intende femarsi. La tennista australiana, sospita dal pubblico di casa, si prende il pass per la semifinale degli Australian Open con un successo convincente. In 1 ora e 46 minuti, la ragazza nativa di Ipswich stende la numero 8 al mondo Petra Kvitova, sconfitta in due set con il punteggio di 7-6 (8-6) / 6-2. In semifinale Barty affronterà Sofia Kenin.

Valuta questo articolo