Un notte di fuoco a Melbourne con la prima semifinale del torneo femminile degli Australian Open. In campo la padrona di casa e numero 1 al mondo Barty e la statunitense Kenin. Un match combattutissimo e ricco di spettacolo, al termine del quale a spuntarla è stata la statunitense Kenin, numero 15 al mondo. Niente da fare dunque per l’australiana numero 1 del ranking WTA che ha dovuto cedere alla sua avversaria in due set dopo un’ora e 48 minuti di gioco. Kenin ha trionfato col punteggio di 6-7, 5-7 e adesso attende di sapere chi tra Muguruza e Halep sarà la sua contendente al titolo sabato.

