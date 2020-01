Sembrava destinata a giocare la finale degli Australian Open davanti al pubblico di casa che l’ha sostenuta per tutto il torneo, ma Ashleigh Barty si è fermata in semifinale. La tennista aussie è stata sconfitta da una strepitosa Sofia Kenin ed ha dovuto affrontare la delusione di aver perso l’occasione di vincere il suo secondo Slam in carriera.

In conferenza stampa, alla Barty è tornato subito il sorriso però. Merito di una piccola bimba che ha portato con sè: “è la mia nipotina appena nata. Mia sorella l’ha avuta circa 11, 12 settimane fa. Sì, questo è che conta nella vita. È fantastico. Si chiama Olivia. La vita è una cosa meravigliosa. Mi ha fatto un sorriso non appena sono uscita dal campo. Dovevo abbracciarla. Va tutto bene“.

