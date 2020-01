Australian Open, giornata iniziata col botto per i colori azzurri in quel di Melbourne. Dopo i successi di Fognini, Sinner e Paolini, adesso anche Seppi ha timbrato il cartellino, superando il primo turno dello Slam australiano. 6-4 6-4 7-6 contro Kecmanovic, una gara gestita alla grande dal nostro Andreas, il quale non ha concesso neanche un set ed approda dunque al secondo turno in scioltezza. Il compito nel prossimo turno sarà ben più complicato, dato che Seppi dovrà vedersela con lo svizzero Wawrinka, uno dei candidati ad arrivare sino in fondo nel torneo.

