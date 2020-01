Gli Australian Open 2020 sono alle porte ed i quotisti hanno già reso note le proprie analisi in vista dell’attesissimo primo Slam della stagione. Per fare una valutazione delle condizioni dei grandi favoriti al successo in quel di Melbourne, di certo hanno pesato le prestazioni durante l’ATP Cup, con Djokovic parso in grande spolvero durante il torneo con la sua Serbia.

L’aver fatto fuori Nadal di certo ha avuto un grande impatto sulle quote, che vedono Nole grande favorito in vista degli Australian Open. Non valutabile invece Roger Federer, assente durante l’ATP Cup, brutte sensazioni sono arrivate da Zverev e Thiem, parsi lontani dalla forma migliore con le proprie Nazionali, ma attenzione, una settimana potrebbe cambiare diametralmente le carte in tavola. Dunque, analizziamo le quote per quanto concerne i possibili vincitori degli Australian Open 2020.

Australian Open 2020, le quote del torneo maschile

Djokovic, Novak 2.40

Nadal, Rafael 4.00

Federer, Roger 8.00

Medvedev, Daniil 8.00

Tsitsipas, Stefanos 10.00

Thiem, Dominic 14.00

Zverev, Alexander 21.00

Kyrgios, Nick 23.00

Berrettini, Matteo 41.00

Shapovalov, Denis 41.00

De Minaur, Alex 61.00

Goffin, David 61.00

Raonic, Milos 61.00

Wawrinka, Stanislas 61.00

Anderson, Kevin 71.00

Bautista-Agut, Roberto 71.00

Dimitrov, Grigor 71.00

Khachanov, Karen 71.00

Rublev, Andrey 71.00

Cilic, Marin 75.00

Auger-Aliassime, Felix 81.00

Isner, John 91.00

Monfils, Gael 100.00

Coric, Borna 101.00

Fognini, Fabio 126.00

Tsonga, Jo-Wilfried 150.00

Schwartzman, Diego 150.00

Edmund, Kyle 150.00

Querrey, Sam 150.00

Sinner, Jannik 150.00

