L’Australia vive una situazione terribile, ettari e ettari di terreno continuano a bruciare ormai da parecchie settimane, distruggendo la flora e uccidendo la fauna.

Il gran caldo non aiuta i vigili del fuoco, che lottano contro il tempo per riuscire a salvare il maggior numero di persone e di animali. Particolarmente toccato da questa situazione è apparso Daniel Ricciardo, che ha chiamato a raccolta i propri followers su Instagram per spingerli a fare una donazione per la popolazione australiana. “Come sapete l’Australia sta avendo a che fare con enormi incendi boschivi – le parole del pilota di Perth – se ne avete la possibilità, per favore fate una donazione. Ci sono enti di beneficenza come la Croce Rossa australiana e Wires che si dedicano agli animali. Io ho già donato, per favore fate lo stesso”

