Non è iniziato col piede giusto il match di oggi di Roger Federer contro Fucsovics, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista svizzero numero 3 al mondo ha concesso un set al suo rivale, per poi però prendere in pugno la situazione e ribaltare il match.

Federer ha infatti poi portato a casa un set dietro l’altro, aggiudicandosi il match col punteggio di 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, dopo due ore e 13 minuti di gioco, staccando il pass per i quarti di finale del primo Slam dell’anno, nei quali farà i conti con Sandgren.

Valuta questo articolo