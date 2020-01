Audi torna sugli schermi della serata più prestigiosa del campionato di football americano con uno spot della durata di 60 secondi, ispirato al brano musicale “Let It Go”, cantato dall’attrice Maisie Williams. La Williams siede al volante di nuova Audi e-tron Sportback per il lancio mondiale della campagna di Brand, indirizzata a definire una nuova era di mobilità sostenibile. Ideato dall’agenzia pubblicitaria 72andSunny Amsterdam, partner globale di Audi, lo spot è diretto da François.



Rousselet e rappresenta l’undicesima apparizione del Marchio durante l’atteso appuntamento sportivo.

Lanciato in uno dei momenti culturali più significativi a livello mondiale, lo spot ha come protagonista Maisie Williams, portavoce di molteplici iniziative legate al cambiamento climatico, nella personale interpretazione della canzone di successo “Let It Go”, tratta dal film “Frozen” della Disney. Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori di un Oscar e di un Grammy, sono gli autori di “Let It Go”, colonna sonora di “Frozen” premiata con una statuetta come miglior film di animazione.

Nello spot dal taglio cinematografico, la Williams, al volante di nuova Audi e-tron Sportback, si trova bloccata a un incrocio, simbolo del crocevia tra i pregiudizi di oggi e i vecchi stereotipi in materia di consumi, successo e status. La Williams sceglie di invertire la rotta e lasciarsi tutto alle spalle, intonando la nota canzone “Let It Go” mentre guida verso un futuro sostenibile.

Lungo la strada, numerosi automobilisti e pedoni si uniscono a lei, sottolineando il grande impegno profuso dal Marchio per inaugurare una nuova era di mobilità sostenibile. Il viaggio è una metafora di come la decisione di impegnarsi in scelte più green porti ognuno di noi a dare il proprio contributo a livello globale.

Registrata dalla Williams nei famosi Abbey Road Studios di Londra, la reinterpretazione di “Let It Go” conferisce allo spot una suggestiva impronta narrativa. È un’interpretazione inedita e in parte provocatoria di una canzone che ha conquistato il pubblico mondiale, ma che dimostra ancora una volta come una trasformazione inizi sempre quando si decide di lasciarsi alle spalle il passato per creare qualcosa di nuovo. In questo caso, per realizzare un futuro più sostenibile.

“La serata più prestigiosa del campionato di football americano, nonché uno degli ultimi eventi televisivi trasmessi in diretta a livello globale, è il momento ideale per condividere con un pubblico mondiale il nostro percorso strategico verso una mobilità premium sostenibile,” ha dichiarato Sven Schuwirth, Responsabile della divisione Digital Business e Customer Experience di Audi. “Maisie Williams è la perfetta ambasciatrice della tendenza sempre più radicata tra i consumatori nel ricercare e sostenere alternative di trasporto all’insegna di una maggiore sostenibilità. Nella veste d’innovatrice creativa, la Williams incarna alla perfezione i desideri di milioni di persone che intendono passare a un futuro elettrico”.

“Creare un futuro sostenibile e vivibile per le prossime generazioni è la sfida più importante da affrontare a livello mondiale. Sono orgogliosa di condividere la visione di Audi per una mobilità sostenibile nell’ambito di questa campagna globale del Marchio”, ha affermato l’attrice britannica.

Nuova energia per il claim “All’avanguardia della tecnica”

Questo spot rappresenta la prima fase di una nuova campagna globale del Marchio Audi, che punta a “dare nuova carica” al claim “Vorsprung durch Technik” (All’avanguardia della tecnica), arricchendolo di un significato inedito. Per rafforzare e uniformare gli obiettivi del Brand, lo spot verrà diffuso, per la prima volta, anche attraverso i canali televisivi e i social media in molteplici mercati tra i quali Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Cina.

Lo spot sottolinea l’ambizione del Marchio nell’evidenziare sempre più intensamente il fascino della mobilità sostenibile. Audi potrà contare su circa 30 veicoli a elevata elettrificazione entro il 2025 e questo rappresenta solamente il punto di partenza di un processo di cambiamento destinato a coinvolgere molti aspetti del Brand che vanno ben oltre l’auto in sé. Audi mira infatti a un bilancio carbon neutral di tutte le attività del Brand entro il 2050. Gran parte dei progetti sviluppati per raggiungere questo traguardo, tra i quali lo stabilimento in cui viene prodotta Audi e-tron a Bruxelles, certificato carbon neutral, sono consultabili su Audi.com/sustainability.

Nel corso del 2020, la campagna di Brand si arricchirà di nuovi capitoli, dedicati a diversi temi strategici tra i quali l’elettrificazione, la connettività, la customer experience e il design. Lo scopo è, in particolare, quello di sensibilizzare e coinvolgere un pubblico sempre più giovane e variegato mettendo in rilievo tematiche quali la mobilità sostenibile come inedita forma di lusso.

All’interno del Gruppo Audi, questo progetto di Brand è gestito da un team funzionale e flessibile, composto da collaboratori di tutto il mondo. 72andSunny Amsterdam, in qualità di agenzia creativa, sarà il partner globale di Audi per l’intera campagna, lanciata nel corso del 2020.

Valuta questo articolo