ATP Doha, Lorenzo Sonego termina anzitempo il proprio cammino nel torneo. Il tennista italiano è stato infatti eliminato al primo turno dalla testa di serie numero 5 del tabellone, vale a dire il serbo Djere.

E’ stata una gara molto combattuta quella giocata da Sonego contro il collega serbo, dopo l’iniziale 6-1 in favore di Djere infatti, l’azzurro è tornato in partita vincendo il secondo set ed innalzando il proprio livello di gioco. Dopo il 6-3 per Lorenzo nella seconda partita però, è arrivato un calo fisico che ha permesso a Djere di dominare nel terzo e decisivo set terminato col punteggio di 6-2. Adesso sulla strada del serbo ci sarà il vincente dell’incontro tra Cecchinato ed Herbert.

Valuta questo articolo