Il torneo ATP di Doha è di fatto il primo della stagione 2020, senza considerare l’ATP Cup che si sta disputando in queste ore in terra australiana. Saranno due gli azzurri a prendere parte al torneo, vale a dire Sonego e Cecchinato, i primi rimasti fuori dalle convocazioni dell’Italia anche dopo il forfait di Berrettini per l’ATP Cup.

In queste ore è stato delineato il tabellone, con la testa di serie numero 1 Stan Wawrinka che è dato come grande favorito del torneo ed usufruirà di un bye al primo turno. Sonego e Cecchinato si trovano dalla stessa parte del tabellone, quella bassa, e potrebbero incontrarsi al secondo turno qualora svolgessero al meglio il loro compito nel primo incontro del torneo. Sonego se la dovrà vedere con la testa di serie numero 5 Djere, mentre Cecchinato col francese Herbert.

