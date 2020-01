Roberto Bautista-Agut apre le danze liquidando Nick Kyrgios nel primo singolare con il punteggio di 1-6 / 4-6, Rafa Nadal completa l’opera contro il giovane De Minaur. Dopo la sconfitta contro Goffin, il campione spagnolo torna decisivo, rimontando l’iniziale 6-4 di svantaggio che aveva fatto scricchiolare qualche certezza nei tifosi iberici. Il numero 1 al mondo però non stecca due gare di fila: 5-7 / 1-6 nei due parziali successivi, Australia ko e pass per la finale in cassaforte senza dover passare dal doppio. All’ultimo atto dell’ATP Cup ci sarà la Serbia di Novak Djokovic per una finale tutta da gustare.

