Prosegue la nuova edizione del torneo a squadre dell’ATP Cbup. Nella notte successi per Serbia, Polonia e Spagna. La squadra di Novak Djokovic sta disputando un ottimo torneo in Australia: nei singolari le vittorie di Lajovic, che ha trionfato contro Jarry col punteggio di 6-2,7-6 e Djokovic, che ha battuto Garin con un doppio 6-3, hanno fatto sorridere la squadra serba che incassa un nuovo successo ai danni del Cile. I cileni hanno poi trionfato nel doppio, in un match dal risultato però ininfluente, col punteggio di 6-3, 7-6.

Bene anche la Spagna di Rafa Nadal: Bautista ha battuto il giapponese Soeda col punteggio di 6-2, 6-4, mentre il collega maiorchino, numero 1 al mondo ha avuto la meglio su Nishioka per 7-6,6-4. I tennisti ancora non sono scesi in campo per il doppio, il cui risultato però non cambierà le sorti del match.

Infine sorride la Polonia che ha superato l’Austria aggiudicandosi i due singolari con Zuk e Hurkacz vittoriosi.

