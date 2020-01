C’è Kyrgios in campo, ma per una volta non è lui il protagonista di una clamorosa sfuriata. Stefanos Tsitsipas, frustrato per l’andamento dell’incontro di ATP Cup che lo ha visto opposto al tennista aussie, ha deciso di sfogare la sua rabbia spaccando la racchetta contro la panchina sulla quale era seduto il padre Apostolos, colpito dai frammenti di essa. Con la mente annebbiata dalla rabbia, Tsitsipas ha continuato imperterrito a sbattere la racchetta contro la panchina, al punto tale che la madre, presente nel suo box, si è alzata per andare a sgridarlo!

Tsitsipas smashes his racquet after losing the first set to Kyrgios.

In doing so, he clips his coach, who is also his Dad.

His mum then comes down from the stands to tell him off.

That’s it, I’m an ATP Cup convert. Sign me up for it all. pic.twitter.com/EjDGMrj0S7#ATPCup

— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) January 7, 2020