ATP Cup, la Croazia si è divorata la possibilità di approdare ai quarti di finale della competizione, perdendo quest’oggi tutti e tre gli incontri contro l’Argentina. Bastava infatti un solo successo per superare il Canada, team che invece se la vedrà contro la Serbia nei quarti di finale.

I canadesi hanno seguito con molta attenzione i match odierni persi dalla Croazia, sopratutto il doppio finale nel quale i croati hanno vinto il primo set per poi capitolare nel tie-break di spareggio. Ebbene, nel momento del punto decisivo in favore dell’Argentina, i Canadesi si sono lasciati andare ad un’esultanza non proprio contenuta.

