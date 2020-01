La Spagna ha vinto il girone B dell’ATP Cup, volando dunque alla fase ad eliminazione diretta. Ai quarti Nadal e soci troveranno una delle due migliori seconde della fase a gironi, ancora non del tutto note. Oggi intanto gli spagnoli hanno concluso il proprio raggruppamento vincendo anche l’ultimo incontro, quello al vertice contro il sorprendente Giappone che tanto bene aveva fatto sino a stamane.

Contro la Spagna però Nishioka e Soeda non hanno potuto far nulla, è stato un 3-0 netto quello degli iberici che hanno vinto dapprima i due singolari con Nadal e Bautista Agut proprio contro i due sopracitati giapponesi, prima di chiudere i conti anche in un rocambolesco doppio con Carreno Busta al fianco di Rafa. Insomma, la Spagna dopo il successo in Coppa Davis sembra voler fare la voce grossa anche in ATP Cup.

