ATP Cup, Spagna vittoriosa nel primo incontro della sfida di finale contro la Serbia. La compagine iberica ha schierato come sempre Bautista-Agut al numero 2, un vero e proprio lusso per la Nazionale spagnola. Il tennista ha sconfitto Lajovic col punteggio di 7-5 6-1, comandando il gioco in lungo ed in largo per tutta la durata dell’incontro.

Vittoria meritatissima dunque per Bautista-Agut, il quale ha chiuso la sua ATP Cup senza perdere neanche un set, un super lusso averlo al numero 2. Immancabile la dedica dello spagnolo al padre deceduto poche settimane fa. Adesso sarà la volta del match più atteso, quello tra Nadal e Djokovic, con lo spagnolo che potrebbe chiudere la sfida.

