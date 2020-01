La Serbia si qualifica per le semifinali dell’ATP Cup, non lasciando scampo ad un Canada mai in partita. Dusan Lajovic e Novak Djokovic chiudono i conti prima dell’inutile doppio, permettendo così ai serbi di accedere al penultimo turno della manifestazione, dove affronteranno la Russia di Medvedev.

Il numero 2 del ranking ATP fatica ma riesce a superare in rimonta Denis Shapovalov, costretto ad arrendersi con il risultato di 4-6 6-1 7-6. Più netta invece la vittoria di Dusan Lajovic, che si impone 6-4 6-2 contro Auger-Aliassime in poco più di un’ora e mezza.

