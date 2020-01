ATP Cup, la Russia schiacciasassi prosegue nel suo ottimo torneo, vincendo ai quarti di finale contro l’Argentina dopo aver dominato il girone eliminatorio nel quale si trovava anche l’Italia. Un risultato netto quello odierno, con i russi vincenti in entrambi i singolari, un 2-0 che rende di fatto ininfluente il risultato del doppio.

Dapprima è sceso in campo Khachanov, il quale si è sbarazzato di Pella in due set, 6-2 7-6 il risultato dell’incontro. Nel secondo match, ben più equilibrato, Medvedev ha dovuto faticare sino al terzo set per sconfiggere Schwartzman: 6-4 4-6 6-3 il finale. Adesso la Russia attende di conoscere la propria avversaria nella semifinale che si giocherà nel weekend, Medvedev e soci troveranno sulla loro strada la vincente di Canada-Serbia.

