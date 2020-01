L’Italia rimane a galla nell’ATP Cup, il torneo per Nazioni in corso di svolgimento in Australia. Archiviato il 3-0 sonoro subito contro la Russia, gli azzurri si riscattano battendo la Norvegia, ma non senza fatica.

Decisivo il doppio vinto da Fognini e Bolelli contro Ruud e Durasovic, match terminato con il punteggio di 6-3/7-6 a favore della coppia italiana. Una partita diventata decisiva dopo la sconfitta di Fognini contro Ruud, un doppio 6-2 a favore del norvegese che aveva cancellato il successo di Travaglia, riuscito ad imporsi per 6-1/6-1 contro Durasovic. Una vittoria fondamentale che tiene accese le speranze di qualificazione ai quarti per l’Italia, che adesso dovrà battere gli Stati Uniti martedì 7 gennaio (alle 10.30 ora italiana).

