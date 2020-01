La prima edizione della ATP Cup se l’aggiudica la Serbia, niente da fare per la Spagna al cospetto di un Djokovic sontuoso, capace di regalare alla propria squadra ben due punti.

Nole infatti prima stende Nadal nel singolare e, successivamente, si impone nel doppio decisivo insieme a Troicki, conquistando così il punto decisivo per il successo. La coppia serba si impone per 6-3 6-4 su Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez sul veloce della Ken Rosewall Arena, alzando così al cielo l’edizione 2020 della ATP Cup. I due singolari si erano conclusi con la vittoria di Djokovic su Rafael Nadal per 6-2 7-6(4) e di Roberto Bautista Agut su Dusan Lakovic per 7-5 6-1.

