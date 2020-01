Anche Fabio Fognini, dopo Travaglia, ha subito un amaro ko oggi all’esordio dell’Italia nell’ATP Cup. Il tennista ligure ha ceduto a Medvedev nella seconda sfida tra Italia e Russia alla RAC Arena di Perth.

Il russo, numero 5 al mondo, ha superato Fognini col punteggio di 1-6, 6-1, 6-3 dopo un’ora e 49 minuti di gioco. Per l’Italia scenderanno ancora in capo Bolelli e Fognini, nel doppio, contro Khachanov e Medvedev, ma il match servirà solo per definire la differenza set nel girone.

