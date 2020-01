Giornata complicata per Rafa Nadal: il tennista spagnolo ha incassato un brutto ko oggi nell’ATP Cup, dopo ben 32 successi consecutivi. Nonostante ciò, la sua Spagna ha staccato il pass per la semifinale ma Nadal ha manifestato in conferenza stampa tutta la sua rabbia per il trattamento riservato alla sua squadra.

“Non capisco perchè non abbiano messo il ventilatore nel primo set. Goffin ha giocato benissimo, ha fatto meglio di me, io ho sofferto molto dal punto di vista fisico, c’era tanta umidità, ma allo stesso tempo è gusto dire che la nostra condizione ai quarti era la peggiore, arrivavamo da Perth che ha una differenza di 3 ore, in condizioni meteo diverse, abbiamo affrontato una squadra che era qui da almeno 10 giorni. Siamo l’unica squadra che è arrivata da Perth e che ci ha giocato fino all’ultimo giorno. Siamo arrivati qui la sera con tutto il fuso orario, oggi abbiamo giocato in condizioni pesanti, ci siamo trovati nella condizione peggiore per giocare“, questo lo sfogo dello spagnolo.

