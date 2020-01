ATP Cup iniziata tra mille polemiche. Diversi tennisti hanno tuonato a causa del metodo di assegnazione dei punti non proprio gradito, ma anche per quanto concerne l’organizzazione c’è stato qualche intoppo. Nella giornata di ieri infatti, la Moldavia è scesa in campo per il proprio match d’esordio, ma la formazione moldava è stata presentata in maniera erronea, con l’inno della Romania suonato all’interno del palazzetto. Tutto ciò ha scatenato un mix tra ilarità ed anche un pizzico di rabbia tra i tennisti moldavi, spiazzati dall’accaduto. Insomma, un inizio non proprio eccellente per la competizione che si sta disputando in Australia, la speranza è che nel secondo match venga sistemato questo problemino…

