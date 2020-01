ATP Cup, la Russia ha vinto il match contro l’Argentina valido per i quarti di finale della competizione, conquistando dunque il pass per le semifinali. E’ stato un quarto di finale molto combattuto ed anche un po’ teso, sopratutto per quanto concerne il singolare tra Medvedev e Schwartzman, i quali hanno litigato sul terreno di gioco portando l’arbitro Lahyani ad intervenire più volte.

L’arbitro infatti ha dapprima raccolto le lamentele dell’argentino, dovute al fatto che la panchina russa ha esultato troppo animatamente a seguito di un doppio fallo dello stesso Schwartzman. Un gesto non certo splendido dei russi, puniti con un warning da Lahyani. Poco dopo però, durante un cambio di campo, i due tennisti sono quasi venuti a contatto con Medvedev che ha inveito contro l’avversario, un faccia a faccia placato proprio dall’arbitro, il quale è sceso in modo rapido dalla sua sedia per intervenire in fretta. Ecco il video dell’accaduto.

It’s all getting a bit spicy in Sydney… 🌶 😳#ATPCup pic.twitter.com/IgCt1KLEnD — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2020

