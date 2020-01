ATP Cup, la Serbia è in finale ed attende ora di conoscere la sua prossima avversaria che verrà fuori dallo scontro tra Australia e Spagna. Stamane la Nazionale serba ha conquistato con merito la finale, domando con un netto 3-0 la Russia di Medvedev.

Tutto è iniziato con il primo singolare, durante il quale Lajovic ha vinto per 7-5 7-6 contro Khachanov. Un gran bel successo da parte del numero 2 serbo, il quale si è poi accomodato a seguire con attenzione il suo numero 1 Djokovic. Nole ha vinto contro Medvedev, 6-1 il primo set per il serbo, prima del sussulto russo che ha portato la partita al terzo set, quando Djokovic ha di nuovo innalzato il livello del suo gioco portando a casa il successo per 6-4. Serbia dunque in finale, possibile scontro con Nadal domani, ma occhio ai padroni di casa dell’Australia.

