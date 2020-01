ATP Cup, l’Italia non è riuscita a passare il primo turno della competizione, fermandosi dunque ai gironi eliminatori del torneo a squadre. Gli azzurri sono in campo in questi minuti contro gli USA, incontro nel quale l’Italia è avanti per effetto della vittoria di Travaglia su Fritz. La squadra nostrana però non può più arrivare al primo posto del girone dominato dall’imbattuta Russia, né può aspirare ad essere una delle migliori seconde dato il miglior piazzamento di altre compagini negli altri raggruppamenti. Dunque Fognini scende in campo contro Isner senza grandi aspettative per quanto concerne l’ATP Cup, ma solo per una soddisfazione personale e per trovare ritmo in vista della stagione sul cemento australiano.

