Nadal e Djokovic sono pronti ad esordire nell’ATP Cup. Domani sarà la volta dei due campioni con le “maglie” di Spagna e Serbia, i quali affronteranno rispettivamente il georgiano Basilashvili ed il sudafricano Anderson. Di seguito il programma della seconda giornata di gare, nella quale non figura l’Italia in campo quest’oggi.

SYDNEY

Argentina vs Polonia – dalle 00

G. Pella vs K. Majchrzak

D. Schwartzman vs H. Hurkacz

M. Gonzalez/A. Molteni vs H. Hurkacz/L Kubot

Austria vs Croazia – dalle 07:30

D. Novak vs M. Cilic

D. Thiem vs B. Coric

O. Marach/J. Melzer vs I. Dodig/N. Mektic

BRISBANE

Francia vs Cile – dalle 01

B. Paire vs N. Jarry

G. Monfils vs C. Garin

N. Mahut/E. Roger-Vasselin vs C. Garin/N. Jarry

Serbia vs Sudafrica – dalle 08:30

D. Lajovic vs L. Harris

N. Djokovic vs K. Anderson

N. Djokovic/V. Troicki vs R. Klaasen/R. Roelofse

PERTH

Giappone vs Uruguay – dalle 04

G. Soeda vs M. Cuevas

Y. Nishioka vs P. Cuevas

T. Matsui/B. Mclachlan vs M. Cuevas/P. Cuevas

Spagna vs Georgia – dalle 10:30

R. Bautista Agut vs A. Metreveli

R. Nadal vs N. Basilashvili

P. Carreno Busta/R. Nadal vs A. Bakshi/G. Tsivadze

Valuta questo articolo