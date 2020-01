ATP Cup, il day 5 della competizione a squadre che si sta disputando in terra australiana, è iniziato con la sconfitta della Germania di Alexander Zverev contro il Canada per 2-1. Solo Struff è riuscito a portare a casa un punto nello scontro tra le due nazioni, vincendo contro Auger-Aliassime. Zverev infatti è caduto sotto i colpi dell’ottimo Shapovalov visto in questo avvio di stagione, decisiva infine la sconfitta in doppio dei tedeschi.

L’Australia dunque approda alla seconda fase del torneo ancor prima di scendere in campo, per virtù del risultato tra Germania e Canada è infatti matematicamente prima al di là di come finirà l’incontro con la Grecia di Tsitsipas che si sta svolgendo in queste ore. Nel gruppo D, quello dell’Italia, prosegue il dominio della Russia che ha fatto fuori per 3-0 anche la Norvegia. Medvedev e soci sono anch’essi promossi ai quarti di finale come prima nel girone, all’Italia non resta che sperare in un piazzamento tra le due migliori seconde. Nel girone C invece la Gran Bretagna ha distrutto la Moldavia con un netto 3-0, Norrie ed Evans hanno regalato solo 4 game a match, senza storia anche il doppio.

Valuta questo articolo