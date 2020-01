ATP Cup giunta alla quarta giornata. Tre dei sei incontri in programma oggi sono già andati agli archivi. La mattinata è iniziata con il netto successo per 3-0 del Sud Africa sul Cile, con Anderson e soci che non hanno dato scampo ai sudamericani. A seguire il pubblico australiano ha potuto assistere ad un incontro ben più equilibrato, vale a dire quello tra Croazia e Polonia.

Dopo il successo di Cilic su Zuk infatti, i croati si sono un po’ complicati la vita data la sconfitta di Coric contro un ottimo Hurkacz, capace di rifilare un netto 6-2 6-2 all’avversario. Decisivo dunque il doppio nel quale la coppia Mektic-Dodig non ha tradito le attese portando a casa il punto del 2-1. Infine continua a sorprendere il Giappone, vittorioso per 2-1 contro la Georgia. Giapponesi sconfitti solo nel doppio dopo aver vinto i due singolari, classifica adesso molto interessante con Nishioka e soci che hanno vinto 5 incontri a dispetto di una sola sconfitta. Adesso in campo Nadal e Djokovic, lo spettacolo continua.

