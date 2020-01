ATP Cup giunta alla seconda giornata, quella della discesa in campo di Nadal e Djokovic per intenderci. In attesa dei due big del torneo, si sono giocate stamane tre sfide valide per i gironi A, B ed E. La Francia ha avuto la meglio del Cile per 2-1, dopo le vittorie di Monfils e Paire contro Jarry e Garin, i francesi hanno sorprendentemente perso il doppio con la coppia Roger Vasselin-Mahut che ha ceduto proprio a Jarry-Garin.

Vittoria facile facile invece per il Giappone che ha di fatto massacrato l’Uruguay con un netto 3-0. Soeda e Nishioka hanno sconfitto i due Cuevas, giapponesi vincenti anche nel doppio finale. Nell’ultimo incontro disputato l’Argentina ha vinto 2-1 contro la Polonia grazie a Pella, nonostante la sconfitta del numero 1 Schwartzman contro Hurkacz. Decisivo il successo in doppio di Molteni-Gonzales.

